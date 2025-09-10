Трамп сделал заявление о решении Израиля ударить по Катару

Трамп заявил, что Нетаньяху принимал решение об ударе по Катару
Трамп открестился от удара Израиля по Катару
Трамп открестился от удара Израиля по Катару

Ответственность за удар ракетами по Катару лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, именно израильский премьер-министр выступил инициатором атаки на Катар. «Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — отметил Трамп в публикации.

Ранее, 9 сентября, власти Катара объявили о создании юридической группы для подготовки правового ответа на авиаудар Израиля по Дохе, в результате которого, по данным катарской стороны, пострадали жилые дома и мирные жители. Израиль заявил, что целью удара были лидеры ХАМАС, находившиеся в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня, и что Катар и США были заранее уведомлены о планируемой операции.

