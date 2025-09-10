Катар готов ответить на удары Израиля

В результате удара авиаудара пострадали мирные жители
В результате удара авиаудара пострадали мирные жители

Власти Катара создали специальную юридическую группу для подготовки правового ответа на авиаудар Израиля по Дохе. Об этом 9 сентября сообщил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

«Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля», — заявил глава правительства на пресс-конференции. Ее транслировал телеканал Al Jazeera.

По словам Аль Тани, в результате израильского удара пострадали не только объекты, которые, по утверждению Израиля, использовались представителями движения ХАМАС, но и жилые дома. Среди пострадавших оказались мирные жители, находившиеся в домах в момент атаки.

Ранее Израиль нанес авиаудары по Дохе, заявив, что целью были лидеры ХАМАС, находившиеся в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня. В результате удара, по данным СМИ, погибли несколько представителей руководства ХАМАС, а также пострадали мирные жители. Израиль утверждает, что заранее уведомил США и Катар о планируемой операции и принял меры для минимизации риска для гражданских лиц.

