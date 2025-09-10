Аэропорт в Польше закрыли из-за военной активности

В воздушном пространстве Польши действуют польские и союзные самолеты
Аэропорты «Жешув-Ясенка» и «Люблин» в Польше временно закрыты для полетов из-за незапланированной военной активности в регионе. Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в небо были подняты польские и союзные боевые самолеты.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности», — передает РБК. В ведомстве пояснили, что такие меры носят исключительно превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, особенно в приграничных районах.

Силы и средства, находящиеся в подчинении командования, продолжают находиться в состоянии полной готовности для оперативного реагирования. В ночь на 7 сентября польские и союзные истребители были подняты в воздух на фоне ракетных ударов по территории Украины. В ту же ночь воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Ранее в сентябре в Польше уже фиксировались инциденты с нарушением воздушного пространства беспилотниками, а также падения и взрывы военных дронов в приграничных районах, что привело к усилению мер безопасности. На фоне этих событий польские военные регулярно приводят силы ПВО в состояние повышенной готовности для предотвращения угроз, связанных с конфликтом на территории соседней Украины.

