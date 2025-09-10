Россиянам хотят дать право ежегодно оценивать чиновников через «Госуслуги»

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект о введении ежегодной тайной оценки чиновников через портал «Госуслуги». Документ предусматривает возможность для россиян оценивать работу депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов.
«Мы подготовили законопроект о введении ежегодной тайной оценки чиновников через портал „Госуслуги“», — сообщили представители фракции. Информацию передает РИА Новости.
Согласно инициативе, голосование будет проводиться анонимно, а его результаты планируется публиковать в открытом доступе. Это позволит гражданам видеть общую картину оценки работы чиновников. Авторы законопроекта полагают, что такая система послужит дополнительным стимулом для должностных лиц повышать качество своей работы.
С 12 по 14 сентября 2025 года на территории Российской Федерации состоится единый день голосования, в рамках которого пройдут выборы на региональном и муниципальном уровнях. Гражданам страны предстоит определить руководителей 21 субъекта федерации, а также избрать депутатов в 11 региональных законодательных собраний. Кроме того, в 25 регионах будут организованы выборы глав муниципальных образований и представителей местных советов в городах и сельских населенных пунктах. Жителям субъектов, где пройдут губернаторские выборы, предоставляется возможность отдать свой голос и в Москве — для этого в столице будут работать 14 экстерриториальных избирательных участков. Подробная информация о проведении единого дня голосования в 2025 году представлена — в материале URA.RU.
