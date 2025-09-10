СБ ООН перенес заседание из-за атаки Израиля на Катар

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея подтвердила перенос экстренного заседания организации. Об этом рассказали в пресс-службе ООН.
«Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему „Ситуация на Ближнем Востоке“», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что брифинг был перенесен на 11 сентября по просьбе катарской стороны для обеспечения участия премьер-министра Катара.
По данным постпредства при ООН, перенос заседания связан с необходимостью организации участия высокопоставленных катарских представителей в обсуждении. Уточняется, что тему заседания характеризуют как чрезвычайно актуальную в свете последних событий.
Армия обороны Израиля ранее объявила о начале операции под названием «Огненная вершина», в ходе которой были нанесены удары по целям в Катаре. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов в районе Дохи, однако официальные комментарии относительно деталей операции и ее последствий пока не представлены.
