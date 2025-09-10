СБ ООН перенес заседание из-за атаки Израиля на Катар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действия Израиля повлияли на график заседаний в ООН
Действия Израиля повлияли на график заседаний в ООН Фото:
новость из сюжета
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея подтвердила перенос экстренного заседания организации. Об этом рассказали в пресс-службе ООН.

«Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему „Ситуация на Ближнем Востоке“», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что брифинг был перенесен на 11 сентября по просьбе катарской стороны для обеспечения участия премьер-министра Катара.

По данным постпредства при ООН, перенос заседания связан с необходимостью организации участия высокопоставленных катарских представителей в обсуждении. Уточняется, что тему заседания характеризуют как чрезвычайно актуальную в свете последних событий.

Армия обороны Израиля ранее объявила о начале операции под названием «Огненная вершина», в ходе которой были нанесены удары по целям в Катаре. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов в районе Дохи, однако официальные комментарии относительно деталей операции и ее последствий пока не представлены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея подтвердила перенос экстренного заседания организации. Об этом рассказали в пресс-службе ООН. «Совет Безопасности перенес сегодняшний экстренный брифинг на тему „Ситуация на Ближнем Востоке“», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что брифинг был перенесен на 11 сентября по просьбе катарской стороны для обеспечения участия премьер-министра Катара. По данным постпредства при ООН, перенос заседания связан с необходимостью организации участия высокопоставленных катарских представителей в обсуждении. Уточняется, что тему заседания характеризуют как чрезвычайно актуальную в свете последних событий. Армия обороны Израиля ранее объявила о начале операции под названием «Огненная вершина», в ходе которой были нанесены удары по целям в Катаре. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов в районе Дохи, однако официальные комментарии относительно деталей операции и ее последствий пока не представлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...