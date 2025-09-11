Долина с размахом отпраздновала 70-летие на сцене в Кремле. Фоторепортаж

Певица Лариса Долина выступает на своем юбилейном концерте
Певица Лариса Долина выступает на своем юбилейном концерте

Популярная певица Лариса Долина встретила свое 70-летие в размахом, отметив его на сцене в Кремлевском дворце. Артистка дала концерт из двух отделений, в котором приняли участие звезды российской эстрады. Среди них — Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Люся Чеботина и другие.

Со многими артистами певицу связывает многолетняя дружба. И концерт в честь своего юбилея она назвала «Лариса Долина. В кругу друзей», исполнив свои легендарные хиты в дуэтах. Как это было — в фоторепортаже URA.RU. 

