Почти половина россиян заявили, что им хватает денег

Почти половина россиян (49%) заявили, что им хватает денег, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. По сравнению с 2006 годом, доля граждан, довольных своим материальным положением, выросла на 31 процентный пункт.
«Каждый второй (49%) респондент отметил, что ему в жизни хватает денег, в 2006 году доля тех, кому хватало денег, составляла 18%. Около трети (32%) опрошенных сказали, что им скорее не хватает средств, 18%, что совершенно их не хватает», — следует из опроса. Информацию передает РИА Новости.
Согласно анализу, 32% россиян сообщили, что им скорее не хватает средств, а 18% признались, что денег не хватает вовсе. Женщины чаще мужчин сталкиваются с финансовыми трудностями: нехватку денег отметили 53% опрошенных женщин и 46% мужчин. Среди разных возрастных групп чаще всего о достатке говорили представители поколения оттепели (рожденные до 1947 года) — 55%, а реже всего — поколения застоя (1948-1967 годы), где только 44% считают свой доход достаточным.
Оценивая доступность базовых товаров, 56% опрошенных заявили, что в прошлом месяце им определенно хватало денег на еду и товары первой необходимости. Еще 28% отметили, что средств хватало, но с трудом, и лишь 15% признались в острой нехватке средств на эти нужды.
В проведенном исследовании проанализированы значительные изменения в структуре российского общества за последние два десятилетия, отражающиеся в самооценке материального положения граждан. Как отметил эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин, в 2006 году преобладала значительная доля малообеспеченных слоев населения, однако в настоящее время наблюдается более сбалансированное распределение с доминированием представителей среднего класса.
Согласно результатам телефонного опроса, организованного аналитическим центром ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних жителей России, примерно 40% опрошенных полагают, что русские представляют собой «совершенно особый народ». В то же время 61% респондентов придерживаются мнения, что русские «не отличаются от других». Наибольшая доля тех, кто поддерживает идею об уникальности русского народа, зафиксирована среди граждан в возрасте от 45 до 60 лет, а также среди лиц старше 60 лет. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет лишь 23% разделяют точку зрения о «особом народе».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.