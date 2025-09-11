В четырех регионах России вводили режим «беспилотной опасности»: карта атак 11 сентября

ВСУ нанесли удар по травматологии в Донецке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В нескольких регионах РФ был введен режим «Беспилотной опасности»
В нескольких регионах РФ был введен режим «Беспилотной опасности» Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Этой ночью ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно из американских РСЗО HIMARS, целью которого стал республиканский травматологический центр. Об этом сообщили в оперативных службах.

Параллельно с этим несколько регионов России столкнулись с угрозой атак беспилотников. В Тульской, Липецкой и Пензенской областях был официально введен режим опасности. В Воронежской области сирены воздушной тревоги прозвучали сразу в нескольких районах, включая областной центр. Подробнее — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Донецк: удар по травматологии

ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным оперативных служб, атаке подвергся республиканский травматологический центр. 

Тульская область: опасность атаки БПЛА

В Тульской области был введен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее он был снят. Глава области Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112.

Липецкая область: воздушная опасность

В Липецкой области, в Лебедянском районе, вводился и затем был снят красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже на всей территории региона отменили и желтый уровень воздушной опасности. Об этом в свое telegram-канале сообщал губернатор Игорь Артамонов.

Пензенская область: беспилотная опасность

В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом писал в своих соцсетях губернатор Олег Мельниченко. Позднее режим был отменен. Для обеспечения безопасности временно была ограничена работа мобильного интернета. Он призвал жителей обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Воронежская область: воздушная тревога 

МЧС по Воронежской области сообщило о введении тревоги в Лискинском и Бутурлиновском районах, а также в самом Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА. По данным ведомства, во всех районах были запущены системы оповещения. Жителей призвали находиться в помещениях, держаться подальше от окон, при обнаружении БПЛА — немедленно скрыться и позвонить по номеру 112. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Этой ночью ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно из американских РСЗО HIMARS, целью которого стал республиканский травматологический центр. Об этом сообщили в оперативных службах. Параллельно с этим несколько регионов России столкнулись с угрозой атак беспилотников. В Тульской, Липецкой и Пензенской областях был официально введен режим опасности. В Воронежской области сирены воздушной тревоги прозвучали сразу в нескольких районах, включая областной центр. Подробнее — в материале URA.RU. Донецк: удар по травматологии ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным оперативных служб, атаке подвергся республиканский травматологический центр.  Тульская область: опасность атаки БПЛА В Тульской области был введен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее он был снят. Глава области Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112. Липецкая область: воздушная опасность В Липецкой области, в Лебедянском районе, вводился и затем был снят красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже на всей территории региона отменили и желтый уровень воздушной опасности. Об этом в свое telegram-канале сообщал губернатор Игорь Артамонов. Пензенская область: беспилотная опасность В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом писал в своих соцсетях губернатор Олег Мельниченко. Позднее режим был отменен. Для обеспечения безопасности временно была ограничена работа мобильного интернета. Он призвал жителей обращаться в экстренные службы по номеру 112. Воронежская область: воздушная тревога  МЧС по Воронежской области сообщило о введении тревоги в Лискинском и Бутурлиновском районах, а также в самом Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА. По данным ведомства, во всех районах были запущены системы оповещения. Жителей призвали находиться в помещениях, держаться подальше от окон, при обнаружении БПЛА — немедленно скрыться и позвонить по номеру 112. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...