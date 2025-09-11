Раскрыта судьба россиян, оказавшихся в Непале во время беспорядков

Ивашев: в посольство РФ в Непале из-за беспорядков обратилось более 100 россиян
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Россияне, оказавшиеся в Непале во время беспорядков и обратившиеся в посольство, находятся в безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.

«В Посольство обратилось более ста россиян, все они находятся в безопасности», — заявил Ивашев. Его слова приводит РИА Новости. По словам Ивашева, в стране находятся около 400 граждан России.

Также отмечается, что первая группа россиян покинула Непал, вылетев в Индию. Отмечается, что у семерых возникла проблема с вылетом из-за беспорядков.

Молодежные протесты и беспорядки в Непале произошли в том числе из-за запрета деятельности ряда ведущих социальных сетей 4 сентября. Отмечается, что в результате столкновений погибло 22 человека, а еще несколько сотен получили ранения. Также во время беспорядков было подожжено здание парламента.

