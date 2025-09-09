Волна насилия в Катманду: как протесты в Непале обернулись расправой над представителями власти

Протестующие подожгли Верховный суд Непала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Непале продолжаются протестные акции
В Непале продолжаются протестные акции Фото:
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

В столице Непала, городе Катманду, в ходе протестных акций был совершен поджог здания Верховного суда страны. Об этом пишет Khabarhub. По данным издания, возгорание произошло во время протестов, организованных движением «Гэндзи Пуста». Участники беспорядков также разбили и подожгли автомобили, находившиеся рядом со зданием суда.

Кроме того, протестующие нанесли значительный ущерб зданию Генеральной прокуратуры, которое также было подвержено разрушению и поджогу. В результате инцидентов были уничтожены материалы по уголовным делам, хранившиеся в Генпрокуратуре, Специальном суде и Окружном суде Катманду. Подробнее о штурме правительственных зданий и избиении представителей органов власти Непала — в материале URA.RU.

Штурм правительственных зданий

В Непале массовые акции протеста переросли в нападения на государственные учреждения и поджоги домов представителей политической элиты. Протестующие прорвались в здание национального парламента, в связи с чем вооруженные силы страны начали эвакуацию членов правительства на вертолетах в Международный аэропорт Катманду. В результате аэропорт временно прекратил обслуживание гражданских рейсов.

Участники беспорядков атаковали здания Верховного суда, офиса генерального прокурора, а также окружного суда Катманду. Из помещений были вынесены материалы уголовных дел, которые впоследствии подожгли.

Как отметил представитель Верховного суда Нираджан Пандей, в ходе протестных акций были подожжены как само здание суда, так и находившиеся на территории автомобили. Кроме того, нападениям подверглись офис генерального прокурора, специализированный суд и окружной суд столицы.

Поджоги зданий органов властей

Участники протестов подожгли все административные здания, включая офис президента, парламент, Верховный суд и здание правительства. Кроме того, атакам подверглись резиденции ряда высокопоставленных должностных лиц. В частности, одной из целей стал бывший премьер-министр Непала, а ныне глава правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба.

Избиение членов правительства

Бывший глава правительства Непала Шер Бахадур Деуба и его жена Арзу Рана Деуба, занимающая пост министра иностранных дел страны, подверглись нападению во время массовых протестов. Супруги получили травмы в результате избиения со стороны участников протестных акций.

Кроме того, сообщается, что Раджьялакшми Читракар — супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала — погибла после того, как ее дом в районе Даллу был подожжен протестующими. Злоумышленники заперли женщину внутри здания и подожгли строение. Пострадавшую доставили в ожоговый центр Киртипура, однако спасти ее не удалось — женщина скончалась от полученных травм.

Что происходит в Непале

В конце прошлой недели власти Непала приняли решение о запрете деятельности ряда ведущих соцсетей, которые не прошли обязательную регистрацию в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это решение спровоцировало масштабные молодежные протесты, которые в СМИ получили название «Революция поколения Z». В результате столкновений между демонстрантами и полицией погибли 22 человека, еще несколько сотен получили ранения.

Впоследствии правительство отменило ограничения на работу соцсетей в стране, однако протестные акции не прекратились. Участники демонстраций потребовали отставки премьер-министра Шармы Оли. Во вторник протестующие подожгли его частную резиденцию, ворвались в здание правительственного комплекса, а также устроили поджоги в центральном офисе правящей партии «Непальский конгресс» и здании парламента. В результате этих событий глава правительства объявил о своей отставке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Непала, городе Катманду, в ходе протестных акций был совершен поджог здания Верховного суда страны. Об этом пишет Khabarhub. По данным издания, возгорание произошло во время протестов, организованных движением «Гэндзи Пуста». Участники беспорядков также разбили и подожгли автомобили, находившиеся рядом со зданием суда. Кроме того, протестующие нанесли значительный ущерб зданию Генеральной прокуратуры, которое также было подвержено разрушению и поджогу. В результате инцидентов были уничтожены материалы по уголовным делам, хранившиеся в Генпрокуратуре, Специальном суде и Окружном суде Катманду. Подробнее о штурме правительственных зданий и избиении представителей органов власти Непала — в материале URA.RU. Штурм правительственных зданий В Непале массовые акции протеста переросли в нападения на государственные учреждения и поджоги домов представителей политической элиты. Протестующие прорвались в здание национального парламента, в связи с чем вооруженные силы страны начали эвакуацию членов правительства на вертолетах в Международный аэропорт Катманду. В результате аэропорт временно прекратил обслуживание гражданских рейсов. Участники беспорядков атаковали здания Верховного суда, офиса генерального прокурора, а также окружного суда Катманду. Из помещений были вынесены материалы уголовных дел, которые впоследствии подожгли. Как отметил представитель Верховного суда Нираджан Пандей, в ходе протестных акций были подожжены как само здание суда, так и находившиеся на территории автомобили. Кроме того, нападениям подверглись офис генерального прокурора, специализированный суд и окружной суд столицы. Поджоги зданий органов властей Участники протестов подожгли все административные здания, включая офис президента, парламент, Верховный суд и здание правительства. Кроме того, атакам подверглись резиденции ряда высокопоставленных должностных лиц. В частности, одной из целей стал бывший премьер-министр Непала, а ныне глава правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба. Избиение членов правительства Бывший глава правительства Непала Шер Бахадур Деуба и его жена Арзу Рана Деуба, занимающая пост министра иностранных дел страны, подверглись нападению во время массовых протестов. Супруги получили травмы в результате избиения со стороны участников протестных акций. Кроме того, сообщается, что Раджьялакшми Читракар — супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала — погибла после того, как ее дом в районе Даллу был подожжен протестующими. Злоумышленники заперли женщину внутри здания и подожгли строение. Пострадавшую доставили в ожоговый центр Киртипура, однако спасти ее не удалось — женщина скончалась от полученных травм. Что происходит в Непале В конце прошлой недели власти Непала приняли решение о запрете деятельности ряда ведущих соцсетей, которые не прошли обязательную регистрацию в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это решение спровоцировало масштабные молодежные протесты, которые в СМИ получили название «Революция поколения Z». В результате столкновений между демонстрантами и полицией погибли 22 человека, еще несколько сотен получили ранения. Впоследствии правительство отменило ограничения на работу соцсетей в стране, однако протестные акции не прекратились. Участники демонстраций потребовали отставки премьер-министра Шармы Оли. Во вторник протестующие подожгли его частную резиденцию, ворвались в здание правительственного комплекса, а также устроили поджоги в центральном офисе правящей партии «Непальский конгресс» и здании парламента. В результате этих событий глава правительства объявил о своей отставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...