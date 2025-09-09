Волна насилия в Катманду: как протесты в Непале обернулись расправой над представителями власти

В столице Непала, городе Катманду, в ходе протестных акций был совершен поджог здания Верховного суда страны. Об этом пишет Khabarhub. По данным издания, возгорание произошло во время протестов, организованных движением «Гэндзи Пуста». Участники беспорядков также разбили и подожгли автомобили, находившиеся рядом со зданием суда.
Кроме того, протестующие нанесли значительный ущерб зданию Генеральной прокуратуры, которое также было подвержено разрушению и поджогу. В результате инцидентов были уничтожены материалы по уголовным делам, хранившиеся в Генпрокуратуре, Специальном суде и Окружном суде Катманду. Подробнее о штурме правительственных зданий и избиении представителей органов власти Непала — в материале URA.RU.
Штурм правительственных зданий
В Непале массовые акции протеста переросли в нападения на государственные учреждения и поджоги домов представителей политической элиты. Протестующие прорвались в здание национального парламента, в связи с чем вооруженные силы страны начали эвакуацию членов правительства на вертолетах в Международный аэропорт Катманду. В результате аэропорт временно прекратил обслуживание гражданских рейсов.
Участники беспорядков атаковали здания Верховного суда, офиса генерального прокурора, а также окружного суда Катманду. Из помещений были вынесены материалы уголовных дел, которые впоследствии подожгли.
Как отметил представитель Верховного суда Нираджан Пандей, в ходе протестных акций были подожжены как само здание суда, так и находившиеся на территории автомобили. Кроме того, нападениям подверглись офис генерального прокурора, специализированный суд и окружной суд столицы.
Поджоги зданий органов властей
Участники протестов подожгли все административные здания, включая офис президента, парламент, Верховный суд и здание правительства. Кроме того, атакам подверглись резиденции ряда высокопоставленных должностных лиц. В частности, одной из целей стал бывший премьер-министр Непала, а ныне глава правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба.
Избиение членов правительства
Бывший глава правительства Непала Шер Бахадур Деуба и его жена Арзу Рана Деуба, занимающая пост министра иностранных дел страны, подверглись нападению во время массовых протестов. Супруги получили травмы в результате избиения со стороны участников протестных акций.
Кроме того, сообщается, что Раджьялакшми Читракар — супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала — погибла после того, как ее дом в районе Даллу был подожжен протестующими. Злоумышленники заперли женщину внутри здания и подожгли строение. Пострадавшую доставили в ожоговый центр Киртипура, однако спасти ее не удалось — женщина скончалась от полученных травм.
Что происходит в Непале
В конце прошлой недели власти Непала приняли решение о запрете деятельности ряда ведущих соцсетей, которые не прошли обязательную регистрацию в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это решение спровоцировало масштабные молодежные протесты, которые в СМИ получили название «Революция поколения Z». В результате столкновений между демонстрантами и полицией погибли 22 человека, еще несколько сотен получили ранения.
Впоследствии правительство отменило ограничения на работу соцсетей в стране, однако протестные акции не прекратились. Участники демонстраций потребовали отставки премьер-министра Шармы Оли. Во вторник протестующие подожгли его частную резиденцию, ворвались в здание правительственного комплекса, а также устроили поджоги в центральном офисе правящей партии «Непальский конгресс» и здании парламента. В результате этих событий глава правительства объявил о своей отставке.
