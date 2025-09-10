Нефтяные компании ХМАО увеличили долг перед бюджетом на миллиард рублей

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в ХМАО, нарастили просроченные долги перед бюджетом. По данным Тюменьстата, на конец июня 2025 года задолженность нефтедобывающих компаний составила 11,4 млрд рублей, что на миллиард больше показателей мая.
«В мае 2025 года долг нефтяников округа перед бюджетом составлял 10,6 млрд рублей. К июню он вырос почти на миллиард — до 11,4 млрд рублей», — сообщили аналитики агентству URA.RU.
Долги перед бюджетом — это просроченные налоги и обязательные платежи, которые компании вовремя не перечислили государству. Всего просроченная задолженность югорских нефтяников по кредитам превысила 80,5 млрд рублей. Из них 68 млрд приходится на долги перед поставщиками, еще 333 млн — на взносы во внебюджетные фонды.
Ранее URA.RU писало, что в мае 2025 года просроченные долги нефтяных компаний ХМАО перед бюджетом составляли 10,6 млрд рублей, что почти в 18 раз превышало уровень прошлого года.
