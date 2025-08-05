Долги нефтяных компаний ХМАО перед бюджетом за год выросли в десятки раз

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в ХМАО, задолжали бюджету миллиарды рублей. По данным Тюменьстата, на начало июня 2025 года их просроченные долги перед казной составили 10,6 млрд рублей, что почти в 18 раз превышает показатели прошлого года.
«В 2024 году просроченная задолженность нефтяных компаний ХМАО перед бюджетом составляла 595 миллионов рублей. В 2025 году она выросла почти в 18 раз — до 10,6 миллиарда», — указано в отчете аналитиков.
Всего просроченная кредиторская задолженность нефтяников за год увеличилась с 11,4 до 84,4 млрд рублей. Кроме налогов, выросли и долги перед поставщиками — с 10,4 до 64,9 млрд рублей.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО по итогам пяти месяцев 2025 года показали совокупный убыток в 506 млрд рублей. При этом их прибыль составила всего 198 млрд, а убытки — 724 млрд рублей.
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