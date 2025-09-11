Убитый в США активист Кирк посмертно получил награду от Трампа

Дата вручения награды будет названа позже, заявил Трамп
Дата вручения награды будет названа позже, заявил Трамп
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Президент США Дональд Трамп посмертно вручит политическому активисту Чарли Кирку Президентскую медаль Свободы. Об этом заявил американский лидер на мероприятии в Пентагоне, которое посвящено годовщине терактов 11 сентября.

«Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News. По словам президента Штатов, дата вручения будет назначена позже.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете Юты, после чего был госпитализирован, но спасти его не удалось. Инцидент вызвал широкий резонанс в США. Белый дом выразил глубокие соболезнования, а Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги. Расследованием убийства занимаются ФБР и власти штата Юта.

