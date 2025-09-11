Убитый в США активист Кирк посмертно получил награду от Трампа

Президент США Дональд Трамп посмертно вручит политическому активисту Чарли Кирку Президентскую медаль Свободы. Об этом заявил американский лидер на мероприятии в Пентагоне, которое посвящено годовщине терактов 11 сентября.
«Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News. По словам президента Штатов, дата вручения будет назначена позже.
Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете Юты, после чего был госпитализирован, но спасти его не удалось. Инцидент вызвал широкий резонанс в США. Белый дом выразил глубокие соболезнования, а Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги. Расследованием убийства занимаются ФБР и власти штата Юта.
