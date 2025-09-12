«Искала себе спонсора»: Волочкова сделала заявление

Балерина Волочкова: я искала спонсора, но так и не нашла
Балерина Анастасия Волочкова презентовала свое шоу «Одержимость» в киноверсии в столичном кинотеатре «Октябрь». В беседе с URA.RU бывшая прима Большого театра призналась: для это событие стало не только важным, но и очень затратным. Съемки и показ она организовывала за свой счет.

«Нет у меня никакого спонсора, но хотелось бы. Я искала спонсора, но никого не нашла. Чтобы это все состоялось, я продала свою последнюю квартиру в Астрахани, которую хотела оставить  в качестве подушки безопасности. Деньги с продажи я и вложила в шоу, чтобы сделать нереальный видеоконтент», — призналась балерина.

Одних костюмов в проекте порядка 300 штук, а еще были задействованы 66 артистов. Во время создания этого проекта Волочкова столкнулась не только с колоссальной нагрузкой, но и пережила предательство и чуть не довела себя до срыва.

«Я нервничала дико! У меня были истерики. Переживала, волновалась, вдруг, что не получится. В итоге случился грандиозный фурор с красной дорожкой в главном кинотеатре страны!» — хвастается Волочкова.

Увидит ли широкая публика киноверсию шоу «Одержимость», Анастасия пока не знает. По ее словам, если прокатчики заинтересуются, она будет только рада.

А пока что у балерины новые планы — подготовка драматического-танцевального шоу «Зеркало», в котором она планирует рассказать историю балерины, в том числе и о ее матери. Не исключено, что это будет автобиографическая постановка — свои сложные отношения с родительницей Волочкова не скрывает.

