«Настроение — рабочее»: Паслер проголосовал на выборах губернатора Свердловской области

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, кандидат на высокий пост Денис Паслер («Единая Россия») отдал свой голос на выборах нового главы региона. Для этого он выбрал участок в Уральском государственном горном университете, где учился, передает корреспондент URA.RU.
«У меня, как обычно, рабочее настроение. Всегда на выборы хожу, нас так приучили, что это важно и ответственно. Сейчас бывшие друзья и коллеги проведут меня по корпусам университета», — поделился Паслер.
Досрочные выборы губернатора региона стартовали в 08:00 по местному времени. И продлятся до 14 сентября. Кроме Паслера своим электоральным правом воспользуются и остальные кандидаты.
Среди претендентов на пост также: депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом первого дня выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.
