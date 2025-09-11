11 сентября 2025

«Настроение — рабочее»: Паслер проголосовал на выборах губернатора Свердловской области

Денис Паслер проголосовал на выборах свердловского губернатора
Денис Паслер проголосовал в вузе
Денис Паслер проголосовал в вузе Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, кандидат на высокий пост Денис Паслер («Единая Россия») отдал свой голос на выборах нового главы региона. Для этого он выбрал участок в Уральском государственном горном университете, где учился, передает корреспондент URA.RU.

«У меня, как обычно, рабочее настроение. Всегда на выборы хожу, нас так приучили, что это важно и ответственно. Сейчас бывшие друзья и коллеги проведут меня по корпусам университета», — поделился Паслер.

Досрочные выборы губернатора региона стартовали в 08:00 по местному времени. И продлятся до 14 сентября. Кроме Паслера своим электоральным правом воспользуются и остальные кандидаты.

Среди претендентов на пост также: депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом первого дня выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.

