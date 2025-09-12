В порту Приморск на одном из судов возник пожар, причиной которого стала масштабная атака украинских беспилотников. Открытое горение на судне было оперативно ликвидировано. Угрозы подтопления или разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Порт находится в Ленинградской области на территории Выборгского района. Рядом с портом расположены поселки Ермилово и Карасевка. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.
Силы ПВО в ночь на 12 сентября уничтожили более 30 беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области. В частности, падение частей сбитых устройств зафиксировано на улицах Промышленная и Чехова в городе Тосно. Места падения обломков находятся под охраной. Возгорания и пострадавшие отсутствуют.
Кроме того, падение элементов и остатков беспилотников отмечено во Всеволожске, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. Информация о пострадавших не поступала.
Помимо этого, в международном аэропорту Пулково был введен план «Ковер» в связи с произошедшими атаками. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло, отменены вылеты в Москву, Архангельск, а также в Новосибирск. Отменены рейсы на прилет из Душанбе, Москвы, Стамбула, Архангельска и Новосибирска.
