Самолет, летевший в Россию, экстренно приземлился в Эстонии

Пассажирский авиалайнер Airbus A320 авиакомпании Air Cairo, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в Эстонии из-за введения в аэропорту Пулково плана «Ковер». Об этом сообщил ряд telegram-каналов.
«Самолет летевший из Египта в Санкт-Петербург приземлился в Эстонии из-за плана „Ковер“», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». По расписанию самолет должен был прибыть в Пулково сегодня в 04:45 утра по местному времени, однако на момент его прилета в Санкт-Петербурге действовали ограничительные меры.
Как сообщили пассажиры рейса из таллинского аэропорта, воздушное судно по-прежнему находится на перроне и ожидает разрешения на вылет. Согласно информации с онлайн-табло Пулково, прилет данного рейса был перенесен на 09:30 утра, однако на текущий момент самолет все еще не покинул Таллин.
В Ленинградской области за ночь 12 сентября средства ПВО сбили 28 дронов украинской армии. В связи с этим в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. По состоянию на 07:00 (по мск), на вылет был задержан 21 авиарейс, отменено — 14. На прилет задержанных рейсов не фиксируется, отменено — 14.
