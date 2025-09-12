Какие авиарейсы отменили и задержали в Пулково из-за атаки ВСУ: список на 12 сентября

В Ленинградской области за ночь 12 сентября средства ПВО сбили более 20 дронов украинской армии. В связи с этим в международном аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. По состоянию на текущий момент, на вылет задержан 21 авиарейс, отменено — 14. На прилет задержанных рейсов не фиксируется , отменено — 14. По каким направлениям задержаны или отменены авиарейсы в Пулково — в материале URA.RU.
Задержки и отмены рейсов на вылет
В аэропорту отменены вылеты рейсов по направлению в Москву (на 06:30; 07:00; 08:00; 08:30; 09:55; 23:55), Архангельск (на 07:40) и Новосибирск (на 20:50). Задержаны следующие рейсы:
- Бухара (на 14:20);
- Махачкала (на 08:25 и 11:05);
- Самарканд (на 11:05);
- Казань (на 09:05);
- Минеральные Воды (на 09:00);
- Владикавказ (на 08:55);
- Калининград (на 07:55 и 08:10;
- Сочи (на 06:10 и 08:05);
- Нижнекамск (на 07:55);
- Уфа (на 07:50);
- Саратов (на 07:40);
- Батуми (на 07:25);
- Тюмень (на 07:20);
- Нарьян-Мар (на 07:20);
- Анталья (на 02:20; 03:25; 05:15; 07:10);
- Тамбов (на 06:55);
- Шарм-Эль-Шейх (на 05:45);
- Тбилиси (на 04:30;
- Новый Уренгой (на 03:20);
- Стамбул (на 02:55);
- Челябинск (на 02:30);
- Пермь (на 02:35).
Задержки и отмены рейсов на посадку
Рейсы, летящие из Душанбе (на 01:00), Москвы (на 04:00; 08:30; 08:55; 09:25; 09:55; 10:00; 10:25; 11:00; 12:00; 12:30), Стамбула (на 04:45), Архангельска (на 11:55) и Новосибирска (на 19:50), отменены. Задержание прилетов самолетов в аэропорт Пулково не зафиксировано.
Обстановка в регионе
В 01:54 по московскому времени в регионе была объявлена тревога в связи с угрозой атаки беспилотников. Впоследствии поступила информация о работе средств противовоздушной обороны, которые перехватывали дроны над Волосовским, Тосненским, Гатчинским, Ломоносовским, Всеволожским и Выборгским районами Ленинградской области, а также над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. В отдельных населенных пунктах зафиксировано падение обломков БПЛА.
По предварительным данным, в воздушном пространстве области было уничтожено более 30 беспилотников. Операция по отражению атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В частности, во дворах на улицах Промышленная и Чехова в городе Тосно обнаружены фрагменты сбитых аппаратов. Места падения обломков оцеплены, возгораний не зарегистрировано, пострадавших нет.
Также в порту Приморск проводится ликвидация пожара на одном из судов. Кроме того, падение обломков БПЛА отмечено во Всеволожске, Тосно, а также в деревнях Покровское и Узмино и на территории Ломоносовского района вне населенных пунктов. Сведений о пострадавших не поступало.
