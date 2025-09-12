Какие авиарейсы отменили и задержали в Пулково из-за атаки ВСУ: список на 12 сентября

В аэропорту Пулково ввели план «Ковер» на фоне ударов дронов Украины
На вылет из Пулково задержан 21 авиарейс
В Ленинградской области за ночь 12 сентября средства ПВО сбили более 20 дронов украинской армии. В связи с этим в международном аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. По состоянию на текущий момент, на вылет задержан 21 авиарейс, отменено — 14. На прилет задержанных рейсов не фиксируется , отменено — 14. По каким направлениям задержаны или отменены авиарейсы в Пулково — в материале URA.RU. 

Задержки и отмены рейсов на вылет

В аэропорту отменены вылеты рейсов по направлению в Москву (на 06:30; 07:00; 08:00; 08:30; 09:55; 23:55), Архангельск (на 07:40) и Новосибирск (на 20:50). Задержаны следующие рейсы:

  • Бухара (на 14:20);
  • Махачкала (на 08:25 и 11:05);
  • Самарканд (на 11:05);
  • Казань (на 09:05);
  • Минеральные Воды (на 09:00);
  • Владикавказ (на 08:55);
  • Калининград (на 07:55 и 08:10;
  • Сочи (на 06:10 и 08:05);
  • Нижнекамск (на 07:55);
  • Уфа (на 07:50);
  • Саратов (на 07:40);
  • Батуми (на 07:25);
  • Тюмень (на 07:20);
  • Нарьян-Мар (на 07:20);
  • Анталья (на 02:20; 03:25; 05:15; 07:10);
  • Тамбов (на 06:55);
  • Шарм-Эль-Шейх (на 05:45);
  • Тбилиси (на 04:30;
  • Новый Уренгой (на 03:20);
  • Стамбул (на 02:55);
  • Челябинск (на 02:30);
  • Пермь (на 02:35). 

Задержки и отмены рейсов на посадку

Рейсы, летящие из Душанбе (на 01:00), Москвы (на 04:00; 08:30; 08:55; 09:25; 09:55; 10:00; 10:25; 11:00; 12:00; 12:30), Стамбула (на 04:45), Архангельска (на 11:55) и Новосибирска (на 19:50), отменены. Задержание прилетов самолетов в аэропорт Пулково не зафиксировано. 

Обстановка в регионе

В 01:54 по московскому времени в регионе была объявлена тревога в связи с угрозой атаки беспилотников. Впоследствии поступила информация о работе средств противовоздушной обороны, которые перехватывали дроны над Волосовским, Тосненским, Гатчинским, Ломоносовским, Всеволожским и Выборгским районами Ленинградской области, а также над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. В отдельных населенных пунктах зафиксировано падение обломков БПЛА.

По предварительным данным, в воздушном пространстве области было уничтожено более 30 беспилотников. Операция по отражению атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В частности, во дворах на улицах Промышленная и Чехова в городе Тосно обнаружены фрагменты сбитых аппаратов. Места падения обломков оцеплены, возгораний не зарегистрировано, пострадавших нет.

Также в порту Приморск проводится ликвидация пожара на одном из судов. Кроме того, падение обломков БПЛА отмечено во Всеволожске, Тосно, а также в деревнях Покровское и Узмино и на территории Ломоносовского района вне населенных пунктов. Сведений о пострадавших не поступало.

