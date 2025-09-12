В России почти в два раза снизилась стоимость iPhone 16 Plus

Несмотря на недавний анонс новой линейки iPhone 17, модель iPhone 16 Plus продолжает пользоваться спросом и сохраняет актуальность. Россияне возможность приобрести iPhone 16 Plus с объемом памяти 128 ГБ и физическим слотом для SIM-карты по цене менее 70 тысяч рублей. При этом в начале продаж ценник на него превышал 130 тысяч рублей.
«Стоимость смартфона на маркетплейсах от примерно 67 тысяч рублей. Есть и более заманчивые цены — от 62 тысяч рублей, однако это варианты с заказом из-за рубежа, поэтому с учетом пошлины в совокупности получается около 70 тысяч рублей», — передает «Майл.ру Высокие технологии».
Для сравнения, еще шесть месяцев назад iPhone 16 Plus стоил свыше 80 тысяч рублей, а в момент запуска продаж его цена превышала 130 тысяч рублей. Таким образом, за год стоимость устройства сократилась почти вдвое.
Ранее сообщалось, что наиболее востребованной моделью у россиян оказался iPhone 17 Pro Max. На него пришлось 57% всех предзаказов. Также россияне активно покупают iPhone 17 Pro — на него приходится 31% предзаказов, iPhone 17 Air (9%) и базовый iPhone 17 (3%).
