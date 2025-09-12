ЦБ РФ не ожидает роста цен на жилье из-за снижения ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набиуллина заявила, что доля проблемных проектов на рынке жилья РФ не изменилась
Набиуллина заявила, что доля проблемных проектов на рынке жилья РФ не изменилась Фото:

Банк России не ожидает роста цен на жилье после снижения ключевой ставки, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, улучшение условий по ипотеке не приведет к новому витку подорожания недвижимости.

«Нет, мы этого не ожидаем», — отметила Набиуллина, отвечая на вопрос о возможной связи между удешевлением ипотеки и ценами на жилье. Трансляция пресс-конференции шла на сайте «Смотрим». Она пояснила, что расчеты ЦБ не подтверждают рисков резкого роста стоимости квартир.

Глава регулятора добавила, что доля проблемных проектов на рынке жилья сейчас составляет около 5% и этот показатель не изменился с начала года. По оценкам банков, структура риска в строительной отрасли сохраняется стабильной.

Сегодня, 12 сентября, Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. В регуляторе пояснили, что решение обусловлено постепенным возвращением экономики к сбалансированному росту. На этом фоне курс доллара упал до 83 рублей. Кроме того, некоторые банки, включая ВТБ и Сбербанк, снизили ставки по потребительским кредитам и ипотечным программам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России не ожидает роста цен на жилье после снижения ключевой ставки, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, улучшение условий по ипотеке не приведет к новому витку подорожания недвижимости. «Нет, мы этого не ожидаем», — отметила Набиуллина, отвечая на вопрос о возможной связи между удешевлением ипотеки и ценами на жилье. Трансляция пресс-конференции шла на сайте «Смотрим». Она пояснила, что расчеты ЦБ не подтверждают рисков резкого роста стоимости квартир. Глава регулятора добавила, что доля проблемных проектов на рынке жилья сейчас составляет около 5% и этот показатель не изменился с начала года. По оценкам банков, структура риска в строительной отрасли сохраняется стабильной. Сегодня, 12 сентября, Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. В регуляторе пояснили, что решение обусловлено постепенным возвращением экономики к сбалансированному росту. На этом фоне курс доллара упал до 83 рублей. Кроме того, некоторые банки, включая ВТБ и Сбербанк, снизили ставки по потребительским кредитам и ипотечным программам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...