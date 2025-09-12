ЦБ РФ не ожидает роста цен на жилье из-за снижения ключевой ставки

Банк России не ожидает роста цен на жилье после снижения ключевой ставки, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, улучшение условий по ипотеке не приведет к новому витку подорожания недвижимости.
«Нет, мы этого не ожидаем», — отметила Набиуллина, отвечая на вопрос о возможной связи между удешевлением ипотеки и ценами на жилье. Трансляция пресс-конференции шла на сайте «Смотрим». Она пояснила, что расчеты ЦБ не подтверждают рисков резкого роста стоимости квартир.
Глава регулятора добавила, что доля проблемных проектов на рынке жилья сейчас составляет около 5% и этот показатель не изменился с начала года. По оценкам банков, структура риска в строительной отрасли сохраняется стабильной.
Сегодня, 12 сентября, Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. В регуляторе пояснили, что решение обусловлено постепенным возвращением экономики к сбалансированному росту. На этом фоне курс доллара упал до 83 рублей. Кроме того, некоторые банки, включая ВТБ и Сбербанк, снизили ставки по потребительским кредитам и ипотечным программам.
