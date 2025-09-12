ЦБ снизил ключевую ставку: зачем это сделано, последствия

Банк России понизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 17% годовых. Снижение ключевой ставки обусловлено постепенным возвращением российской экономики к сбалансированному росту, несмотря на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания среди населения и бизнеса. К каким последствиям приведет снижение ставки, и как банки начали реагировать на решение ЦБ — в материале URA.RU.
Объяснение снижения ставки в ЦБ
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 17,00% годовых. Решение было принято на фоне устойчивых темпов роста цен и продолжающегося восстановления экономики. Отмечается, что ставка скорректирована для поддержания баланса между восстановлением экономической активности и необходимостью борьбы с инфляцией.
Также в ЦБ обращают внимание на то, что ожидания остаются высокими. Планируется поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню к 2026 году. Прогноз регулятора предполагает снижение годовой инфляции до 6,0–7,0% в 2025 году и достижение целевых 4,0% годовых в 2026 году.
Как снижение ставки отразится на кредитах и ипотеках
Снижение ключевой ставки Центробанка РФ приведет к уменьшению процентных ставок по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Он пояснил, что реакция банков на решение регулятора будет зависеть от структуры фондирования и скорости обновления ресурсов.
Сейчас по лучшим предложениям ипотеки на вторичном рынке действуют ставки на уровне 19–20% годовых, при средней ставке около 22%. По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Андрея Смирнова, в случае снижения ключевой ставки ипотечные продукты могут подешеветь до 17–18% годовых. Он предупреждает, что полная стоимость кредита зачастую превышает 20%, а при нарушении условий договора может подняться выше 30%.
В Почта Банке добавили, что снижение ключевой ставки действительно делает кредиты доступнее, но конечная стоимость займа зависит не только от решения Центробанка, но и от конъюнктуры рынка, цен на товары, сроков кредитования и других факторов.
Цены на недвижимость могут стать доступнее
Снижение ставки может привести к росту спроса на недвижимость со стороны инвесторов и постепенному увеличению цен в отдельных районах. Об этом сообщает руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Снижение ставки может активизировать инвестиционный спрос, поскольку доходность банковских вкладов продолжит сокращаться. По ее словам, долговая нагрузка уменьшается. Это позволяет при том же уровне дохода брать в кредит большую сумму для покупки недвижимости.
При этом Антон Павлов добавляет, что существенного роста цен ожидать не стоит — он не превысит 15–20%. Он объяснил это тем, что ставки все еще остаются высокими, а участники рынка осторожно оценивают риски в нынешних условиях.
Ожидается рост средств в депозиты
В России большинство граждан сейчас оформляют ипотеку только в случае крайней необходимости — например, при срочной покупке жилья из-за переезда или размена недвижимости. По словам Павлова, клиенты чаще всего прибегают к кредитованию, когда им не хватает 20–40% от стоимости нужного объекта, а остальные потенциальные покупатели предпочитают ждать снижения ставок и вкладывают средства в депозиты, по которым сейчас предлагается высокая доходность. Причиной такой осторожности является уровень текущих рыночных ставок по ипотеке.
На фоне снижения ставки снизился доллар
Курс доллара на бирже опустился до 85,66 рубля. Такая информация размещена на главной странице Банка России. Падение зафиксировано на фоне снижения ключевой ставки. Это значение стало минимальным за последние две недели. Эксперты связывают укрепление российской валюты с увеличением предложения экспортной выручки и сокращением внешнего спроса на доллар.
Банки России начали снижать ставки по кредиту
Крупные российские банки начали массовое снижение ставок по кредитам после решения Центробанка РФ уменьшить ключевую ставку до 17%. Как сообщает пресс-служба ВТБ, банк снизил ставки по потребительским кредитам сразу на четыр процентных пункта. Сбербанк, в свою очередь, объявил о планах уменьшить ставки по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта, минимальная ставка составит 17,4% годовых.
