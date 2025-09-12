Главой временного правительства Непала впервые стала женщина

Бывшая верховная судья Сушила Карки принесла присягу в качестве главы временного правительства Непала. Об этом сообщает портал Khabarhub.
«Бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас в пятницу вечером», — сказано в сообщении.
Карки стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в истории Непала. Решение о ее назначении было принято на фоне продолжающихся протестов и политического кризиса.
Массовые протесты в Непале начались после того, как власти 4 сентября заблокировали популярные соцсети и мессенджеры из-за требований регистрации платформ. На фоне усиливающегося давления демонстрантов и насилия, в результате которого пострадали сотни человек и были эвакуированы члены правительства, прежний премьер-министр Шарма Оли был отправлен в отставку, а для стабилизации ситуации создано временное правительство.
