Главой временного правительства Непала впервые стала женщина

Сушила Карки приняла присягу в качестве главы временного правительства Непала
Сушилка Карки стала временной главой временного правительства Непала
Сушилка Карки стала временной главой временного правительства Непала
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Бывшая верховная судья Сушила Карки принесла присягу в качестве главы временного правительства Непала. Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас в пятницу вечером», — сказано в сообщении.

Карки стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в истории Непала. Решение о ее назначении было принято на фоне продолжающихся протестов и политического кризиса.

Массовые протесты в Непале начались после того, как власти 4 сентября заблокировали популярные соцсети и мессенджеры из-за требований регистрации платформ. На фоне усиливающегося давления демонстрантов и насилия, в результате которого пострадали сотни человек и были эвакуированы члены правительства, прежний премьер-министр Шарма Оли был отправлен в отставку, а для стабилизации ситуации создано временное правительство.

