Министр финансов Непала подвергся нападению со стороны разъяренной толпы. Появилось видео, на котором запечатлено, как чиновник убегает от протестующих, а его пинают и пытаются схватить.
На фоне усиливающегося давления со стороны демонстрантов, многие члены правительства были эвакуированы из административных зданий и своих домов. Однако министру финансов не удалось избежать столкновения с протестующими. По видео очевидцев, толпа настигла чиновника на одной из улиц Катманду, после чего его попытались схватить и избили.
В Катманду второй день продолжаются масштабные протесты, вызванные ограничениями на работу социальных сетей и мессенджеров. Массовые выступления в Непале начались после того, как 4 сентября правительство ввело запрет на работу популярных социальных сетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Причиной стало непрохождение платформ пройти обязательную регистрацию в Министерстве связи и информационных технологий Непала. Протестующие также требуют повышения прозрачности в работе государственных институтов.
Издание The Himalayan Times сообщает, что число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 500 человек. Власти были вынуждены ввести комендантский час в районе парламента и других ключевых точках города. В ответ на массовые протесты и волну насилия четыре министра правительства Непала объявили об отставке. Свои посты покинули министр внутренних дел, министр сельского хозяйства, министр здравоохранения и министр водоснабжения. Премьер-министр Шарма Оли созвал межпартийное совещание, которое должно состояться 9 сентября в 18:00 по местному времени. Однако уже через несколько часов после новых столкновений в центре Катманду президент страны Рамчандра Паудел отправил Шарму Оли в отставку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.