Группа ВСУ попала в окружение на харьковском направлении

Боевая группа ВСУ попала в окружение
Боевая группа ВСУ попала в окружение Фото:
Три боевые группы ВСУ, были уничтожены на харьковском направлении. Одна из украинских групп, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны, оказалась в окружении у населенного пункта Амбарное. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного», — заявил представитель российских силовых структур. Его слова передает РИА Новости.

В конце августа генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что на территории Харьковской области российские и украинские военные продолжают вести боевые действия с целью изменения оперативной ситуации на волчанском и липцовском направлениях. Подразделения группировки «Запад» в ходе наступательных действий уже практически завершили окружение Купянска.

Этот город играет важную роль в системе обороны украинских сил на востоке Харьковской области. В случае его взятия российские подразделения смогут продвинуться западнее, что в дальнейшем позволит соединить фронт с районом Волчанска.

