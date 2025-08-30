Герасимов: ВС РФ практически полностью блокировали Купянск

Герасимов заявил, что ВС РФ улучшают свои позиции на волчанском и липцовском направлениях
Герасимов заявил, что ВС РФ улучшают свои позиции на волчанском и липцовском направлениях
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ для улучшения оперативной обстановки на волчанском и липцовском направлениях. Так, в ходе наступления подразделения группировки войск «Запад» фактически завершили блокирование Купянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов.

«Соединения и воинские части группировки войск „Запад“ практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории», — заявил Герасимов. Его слова приводит Минобороны в telegram-канале.

В регионе также продолжается успешная работа по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы. На рубцовском направлении подразделения данной группировки установили контроль над десятью населенными пунктами: Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези и Среднее. 

Помимо этого, ВС РФ освободили 99,7% территорий в ЛНР и 79% — в ДНР. Также бойцы контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. Валерий Герасимов добавил, что Объединенная группировка войск продолжает наступление вдоль практически всей линии соприкосновения — с марта удалось взять контроль над более чем 3,5 тысячами квадратных километров территорий и освободить 149 населенных пунктов.

