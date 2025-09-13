Жилье в Эмиратах и дом: стало известно, сколько зарабатывает Игорь Николаев

Российский композитор и певец Игорь Николаев владеет элитной недвижимостью в разных странах, а стоимость его выступления достигает 30 тысяч евро. Об этом сообщил представитель ивент-агентства. По его словам, бытовой и технический райдеры Николаева обходятся заказчикам еще в 20 тысяч евро.
«За выступление Игоря Николаева ценник варьируется от 25 до 30 тысяч евро. Бытовой и технический райдеры артиста обойдутся в 20 тысяч евро», — отметил источник. Его слова передает «Абзац».
За время профессиональной деятельности Николаев смог приобрести ряд престижных объектов недвижимости. По словам эксперта по зарубежной недвижимости Марка Гершковича, в собственности композитора находятся апартаменты в элитном районе Дубая стоимостью от восьми миллионов долларов, дом площадью более тысячи квадратных метров в подмосковной Барвихе-2, а также две квартиры в латвийской Юрмале на берегу моря. Жилье в Подмосковье оценивается примерно в 180 миллионов рублей, а объекты в Юрмале — в 300 и 500 тысяч евро соответственно.
Композитор также владел двумя квартирами в Trump Tower в Майами, каждая из которых оценивалась специалистами примерно в два миллиона долларов. Однако в 2025 году Николаев продал недвижимость в США и покинул страну.
Ранее Игорь Николаев зарегистрировал право на товарный знак «Привет, Андрей!». Согласно информации Роспатента, использование бренда «Привет, Андрей!» теперь позволит композитору производить и реализовывать широкий спектр продукции, включая кухонную утварь, спортивный инвентарь, одежду, игрушки и другие товары, передает 360.ru.
