Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов официально открыли Национальный космический центр (НКЦ) в Москве. Новый центр стал крупнейшим инфраструктурным объектом российской космической отрасли за последние десятилетия. Путин и Собяин прибыли в центр на одном автомобиле, также мэр Москвы новый центр одним из современных.
«Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава „Роскосмоса“ Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве», — передают журналисты URA.RU с места событий. Причем сама церемония открытия прошла в режиме видеоконференции. Путин и Собянин подключились к ней с балкона ситуационного центра в НКЦ.
Владимир Путин поздравил специалистов с открытием НКЦ и подчеркнул его значение для развития отечественной науки. Он также отметил, что центр станет флагманом по развитию современных технологий и объединит лучшие умы космической отрасли».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов уточнил, что в здании разместят Центр управления полетом Российской орбитальной станции. Также в НКЦ будут работать сотрудники «Роскосмоса», частных компаний и представители NASA в России. Сергей Собянин отметил, что новый комплекс соответствует самым современным мировым стандартам и станет точкой притяжения для талантливых инженеров.
Комплекс построен на территории научно-производственного центра имени М.В. Хруничева на западе Москвы. Одним из уникальных объектов стало 47-этажное здание высотой 288 метров, стилизованное под стартующую ракету. Корпуса соединены пешеходными галереями и переходами для удобства сотрудников.
Строительство центра начали в конце 2019 года. Открытие НКЦ приурочено ко Дню города, который отмечают 13 и 14 сентября — в этом году Москва празднует 878-летие.
