Путин: Москва стала крепким тылом армии России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин назвал Москву крепким тылом российской армии
Владимир Путин назвал Москву крепким тылом российской армии Фото:
новость из сюжета
День города в Москве 2025

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала крепким тылом для российской армии и внесла значительный вклад в поддержку фронта. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в концертном зале «Зарядье». В столице проходят мероприятия по случаю Дня города. 

«Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов: врачи, работники специальных служб, строители, управленцы ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии», — подчеркнул президент России во время праздничного выступления. Его слова проедает корреспондент URA.RU  с места событий.

Как пояснил Владимир Путин, решающую роль в поддержке армии играют не только промышленники, но и сами москвичи. По словам президента, десятки тысяч жителей столицы сражаются на передовой. 

В Москве 13 и 14 сентября отмечают 878-летие города. В рамках праздничных мероприятий проходят концерты, выставки и тематические акции, посвященные истории и развитию столицы. В ходе выступления Владимир Путин назвал Москву лучшим городом на Земле. Также он отдельно похвалил мэра столицы Сергея Собянина за хозяйственность. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала крепким тылом для российской армии и внесла значительный вклад в поддержку фронта. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в концертном зале «Зарядье». В столице проходят мероприятия по случаю Дня города.  «Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов: врачи, работники специальных служб, строители, управленцы ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии», — подчеркнул президент России во время праздничного выступления. Его слова проедает корреспондент URA.RU  с места событий. Как пояснил Владимир Путин, решающую роль в поддержке армии играют не только промышленники, но и сами москвичи. По словам президента, десятки тысяч жителей столицы сражаются на передовой.  В Москве 13 и 14 сентября отмечают 878-летие города. В рамках праздничных мероприятий проходят концерты, выставки и тематические акции, посвященные истории и развитию столицы. В ходе выступления Владимир Путин назвал Москву лучшим городом на Земле. Также он отдельно похвалил мэра столицы Сергея Собянина за хозяйственность. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...