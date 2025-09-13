Путин: Москва стала крепким тылом армии России

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала крепким тылом для российской армии и внесла значительный вклад в поддержку фронта. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в концертном зале «Зарядье». В столице проходят мероприятия по случаю Дня города.
«Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов: врачи, работники специальных служб, строители, управленцы ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии», — подчеркнул президент России во время праздничного выступления. Его слова проедает корреспондент URA.RU с места событий.
Как пояснил Владимир Путин, решающую роль в поддержке армии играют не только промышленники, но и сами москвичи. По словам президента, десятки тысяч жителей столицы сражаются на передовой.
В Москве 13 и 14 сентября отмечают 878-летие города. В рамках праздничных мероприятий проходят концерты, выставки и тематические акции, посвященные истории и развитию столицы. В ходе выступления Владимир Путин назвал Москву лучшим городом на Земле. Также он отдельно похвалил мэра столицы Сергея Собянина за хозяйственность.
