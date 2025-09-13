Путин и Собянин открыли движение по новому участку Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции запустили движение по новому участку Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ». Вместе с этим завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 км, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Новый участок включает четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Его запуск улучшит транспортную доступность для около 600 тысяч жителей семи районов Москвы: Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный и Ломоносовский.
Также в Москве состоялось торжественное открытие Национального космического центра (НКЦ), в котором приняли участие Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Новый центр признан самым масштабным инфраструктурным проектом в российской космической сфере за последние десятилетия. По словам мэра Москвы, открывшийся центр является одним из наиболее современных объектов отрасли.
