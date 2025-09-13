Космонавт Кононенко пообещал URA.RU, что россияне долетят до Луны. Видео

Россияне смогут высадиться на Луне в ближайшие годы. Об этом заявил летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Его слова прозвучали после официального открытия Национального космического центра в Москве, который объединил ведущие столичные предприятия отрасли. По словам Кононенко, освоение Луны станет следующим шагом для отечественной космонавтики и поможет отработать технологии выживания в инопланетных условиях.

«До Луны долетим, это будет в ближайшее время. Возможно, это опять же будет интернациональный проект. Луна — первое небесное тело, где мы можем спокойно отработать технологии инопланетного выживания», — отметил космонавт в разговоре с журналистом агентства. Он подчеркнул, что условия на Марсе или Венере значительно сложнее для освоения, и именно Луна является оптимальной площадкой для подготовки к дальнему космосу.

Кононенко также пояснил, что исследование Луны позволит получить ценные ответы о происхождении спутника и особенностях развития Земли. По его оценке, Луна отличается от других небесных тел относительной доступностью и возможностями для научных экспериментов, а ее освоение может стать ключевым этапом в развитии международного сотрудничества в космосе. Специалист напомнил, что запуск Национального космического центра создает новые условия для объединения усилий российских ученых и инженеров в рамках лунной программы.

В июне 2025 года президент Владимир Путин утвердил нацпроект по развитию космической деятельности, который предусматривает создание научной станции на Луне и развитие международного сотрудничества в освоении дальнего космоса. В рамках этого проекта Россия также планирует начать в 2026 году эскизное проектирование миссии «Венера-Д», а среди приоритетов значится разработка транспортных систем для полетов к Марсу.

Также в Москве 13 сентября состоялось официальное открытие Национального космического центра. В мероприятии принял участие российский президент Владимир Путин. Также в церемонии участвовали глава Москвы Сергей Собянин и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. В соответствующих мероприятиях в Москве также принимали участие корреспонденты URA.RU. 

