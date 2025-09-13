Собянин категорично высказался о праздничном салюте в Москве на День города

Собянин: салюта в Москве на День города не будет
В Москве не будет праздничного салюта в День города в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

«Нет, [салюта] не будет», — подчеркнул Собянин. Он напомнил, что с 2022 года запуск праздничных фейерверков в столице отменен. Решение связано с началом военной операции на Украине. По словам мэра, власти продолжают придерживаться ранее выбранного курса и не намерены менять подход в 2025 году.

Аналогичные меры действовали и в предыдущие годы на Новый год. В Москве 13 и 14 сентября проходят праздничные мероприятия ко Дню города. В мероприятиях, помимо столичного главы также принял участие президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что согласен с мнением о том, что Москва является лучшим городом на Земле. Путин и Собянин также открыли в этот день уникальный Национальный космический центр.

