Тысячи жителей и гостей Москвы приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 878-летию столицы. Центральные улицы города, включая Бульварное кольцо и Тверскую площадь, стали главными площадками для гуляний. Праздничная атмосфера охватила не только центр, но и районы на окраинах города: на улицах установлены красно-сине-белые композиции, здания и общественный транспорт украшены флагами России и Москвы. Самые яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU
На Тверском бульваре популярностью пользовались спортивные площадки. Площадки вдоль девяти километров Бульварного кольца подготовили собственные тематические программы. На Петровском бульваре прошли тренировки по боксу и стритболу при участии московских клубов, на Сретенском — литературные чтения, на Чистопрудном — танцевальные финалы и флешмобы, а на Рождественском открылась арт-мастерская пейзажей. Особый интерес вызвал проект «Магия балета на Патриарших», где выступили звезды балета Денис Родькин, Элеонора Севенард, Михаил Лобухин и Нина Капцова. Гости увидели фрагменты из культовых постановок «Лебединое озеро», «Спартак», «Кармен», «Шехерезада» и «Мастер и Маргарита».
В этот же день в столице состоялось открытие Национального космического центра. Как сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», в церемонии участвовали президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Новый центр впервые объединил на одной площадке более 30 ведущих организаций космической отрасли страны.
