На Западе раскрыли детали важной встречи между Трампом и Си Цзиньпином

FT: встреча Трампа и Си Цзиньпина может быть сдержанной и менее публичной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Между Трампом и Си пока нет достаточного понимания, пишет FT
Между Трампом и Си пока нет достаточного понимания, пишет FT Фото:

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином может состояться в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но вероятно пройдет в менее публичном формате. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что позиции сторон остаются жесткими: китайская сторона, согласно источникам, не намерена предлагать «подарки» для организации визита Трампа в Пекин, в то время как американские представители настаивают на первоочередном решении вопроса с трафиком наркотических средств.

Отмечается, что даже возможность визита госсекретаря США Марко Рубио для подготовки саммита может быть сорвана в случае любых «резких шагов» против Китая. В материале подчеркивается, что, несмотря на недавние контакты на уровне министров обороны и иностранных дел, стороны пока не приблизились к компромиссу по фундаментальным противоречиям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином может состояться в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но вероятно пройдет в менее публичном формате. Об этом сообщает газета Financial Times. «Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что позиции сторон остаются жесткими: китайская сторона, согласно источникам, не намерена предлагать «подарки» для организации визита Трампа в Пекин, в то время как американские представители настаивают на первоочередном решении вопроса с трафиком наркотических средств. Отмечается, что даже возможность визита госсекретаря США Марко Рубио для подготовки саммита может быть сорвана в случае любых «резких шагов» против Китая. В материале подчеркивается, что, несмотря на недавние контакты на уровне министров обороны и иностранных дел, стороны пока не приблизились к компромиссу по фундаментальным противоречиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...