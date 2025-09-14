В Красногорске произошел крупный пожар. По сообщениям очевидцев, возгорание произошло на строящемся наземном паркинге, расположенном в микрорайоне Путилково на улице Сходненская. На место происшествия прибыли бригады МЧС. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Что известно о пожаре
Крупный пожар произошел на строящейся автопарковке в районе Путилково на улице Сходненская. Огонь распространился по всей площади стройки. В небо поднялись клубы дыма, который видно издалека. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. К месту возгорания в недостроенном паркинге были направлены пять пожарных расчетов, оснащенных автолестницей. В настоящее время уточняются детали произошедшего.
Возгорание уже потушено. Сейчас пожарные проливают дымящиеся конструкции. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Как сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва», ЧП вызвал загоревшийся рубероид.
Что говорят очевидцы о пожаре
Как сообщают очевидцы возгоранию подверглась в основном задняя часть объекта. Инцидент произошел примерно в 12:05 по местному времени. Некоторые заявили, что на место ЧП прибыли шесть бригад скорой помощи и четыре пожарных расчета.
Свидетели происшествия отмечают, что на момент пожара на объекте не было автомобилей. Пользователи местных чатов также выражают обеспокоенность учащающимися случаями пожаров, а также задаются вопросами о причинах инцидента. «Что-то много пожаров стало», — написал один из пользователей соцсетей.
Некоторые из участников дискуссии высказывают предположение о возможных финансовых потерях. «Сколько денег сгорело», — спросил один из пользователей. Два-три миллиона говорят», — ответили ему. Отдельные комментаторы предполагают, что пожар мог возникнуть из-за несоблюдения сроков строительства или по иным причинам, связанным с деятельностью на объекте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.