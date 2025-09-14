Кремль отреагировал на убийство консервативного активиста Кирка в США

Американское общество в настоящее время находится в состоянии крайней поляризации, то есть — разделенное на два противоположных друг-другу лагеря. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка.
«Это дело американских правоохранителей выяснять все-таки — это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так», — сказал Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Убийство Чарли Кирка произошло во время его выступления на митинге в университете штата Юта, что вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для обсуждения уровня политической напряженности в США. Президент Дональд Трамп ранее заявил о значительном прогрессе в расследовании и пообещал привлечь к ответственности всех причастных, отметив, что Кирк был одной из ключевых фигур консервативного движения. Кирк также активно выступал против поддержки Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.