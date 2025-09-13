На Тюменскую область надвигается опасная погода

Ночью в регионе ожидаются заморозки и туман
На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидается густой туман и ухудшение видимости на трассах. Об этом жителей региона предупредил ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. С 15 по 17 сентября ночью и утром местами на автодороге Р-402 ожидаются туманы с ухудшением видимости 500 метров и менее», — сообщается в telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТюменскую область накроет густой туман
Ночные температуры в ближайшие дни будут опускаться ниже нуля. Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе, ожидаются заморозки до -3, -5 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!