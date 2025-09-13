13 сентября 2025

На Тюменскую область надвигается опасная погода

Ночью в регионе ожидаются заморозки и туман
Ночью в регионе ожидаются заморозки и туман

На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидается густой туман и ухудшение видимости на трассах. Об этом жителей региона предупредил ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. С 15 по 17 сентября ночью и утром местами на автодороге Р-402 ожидаются туманы с ухудшением видимости 500 метров и менее», — сообщается в telegram-канале.

Ночные температуры в ближайшие дни будут опускаться ниже нуля. Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе, ожидаются заморозки до -3, -5 градусов.

