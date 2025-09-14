ЦИК опубликовал результаты онлайн-голосования на выборах в Пермском крае. Первое место с результатом 96 626 голосов одержал Дмитрий Махонин. На втором месте — кандидат от «Новых людей» Денис Шитов. Информация есть в распоряжении URA.RU.
«Махонин Дмитрий Николаевич — 96 626 голосов. Шитов Денис Борисович — 18 492», — говорится на портале ДЭГ. По итогам президентских выборов в 2024 году кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков также занял второе место на онлайн-голосовании.
У Ксении Айтаковой, которая по результатам экзитполов занимает второе место, немного меньше голосов — 18 403. Дело в том, что КПРФ традиционно не поддерживает формат голосования через ДЭГ и призывает избирателей приходить ногами на участки, игнорируя «технологии».
На четвертом месте — Олег Постников (ЛДПР) с 15 596 голосами. У Людмилы Караваевой (Партия пенсионеров) — 4866 голосов.
Заявки на участие в ДЭГ подали 174 979 человек. Проголосовали — 153 984. Один электронный бюллетень признали недействительным. Ранее URA.RU сообщало, что явка на выборах губернатора региона бьет рекорды.
