14 сентября 2025

«Новые люди» заняли второе место на выборах в Пермском крае по итогам ДЭГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сам Шитов голосовал на участке, но его активно поддерживали онлайн-избиратели
Сам Шитов голосовал на участке, но его активно поддерживали онлайн-избиратели Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

ЦИК опубликовал результаты онлайн-голосования на выборах в Пермском крае. Первое место с результатом 96 626 голосов одержал Дмитрий Махонин. На втором месте — кандидат от «Новых людей» Денис Шитов. Информация есть в распоряжении URA.RU.

«Махонин Дмитрий Николаевич — 96 626 голосов. Шитов Денис Борисович — 18 492», — говорится на портале ДЭГ. По итогам президентских выборов в 2024 году кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков также занял второе место на онлайн-голосовании.

У Ксении Айтаковой, которая по результатам экзитполов занимает второе место, немного меньше голосов — 18 403. Дело в том, что КПРФ традиционно не поддерживает формат голосования через ДЭГ и призывает избирателей приходить ногами на участки, игнорируя «технологии».

На четвертом месте — Олег Постников (ЛДПР) с 15 596 голосами. У Людмилы Караваевой (Партия пенсионеров) — 4866 голосов.

Заявки на участие в ДЭГ подали 174 979 человек. Проголосовали — 153 984. Один электронный бюллетень признали недействительным. Ранее URA.RU сообщало, что явка на выборах губернатора региона бьет рекорды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦИК опубликовал результаты онлайн-голосования на выборах в Пермском крае. Первое место с результатом 96 626 голосов одержал Дмитрий Махонин. На втором месте — кандидат от «Новых людей» Денис Шитов. Информация есть в распоряжении URA.RU. «Махонин Дмитрий Николаевич — 96 626 голосов. Шитов Денис Борисович — 18 492», — говорится на портале ДЭГ. По итогам президентских выборов в 2024 году кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков также занял второе место на онлайн-голосовании. У Ксении Айтаковой, которая по результатам экзитполов занимает второе место, немного меньше голосов — 18 403. Дело в том, что КПРФ традиционно не поддерживает формат голосования через ДЭГ и призывает избирателей приходить ногами на участки, игнорируя «технологии». На четвертом месте — Олег Постников (ЛДПР) с 15 596 голосами. У Людмилы Караваевой (Партия пенсионеров) — 4866 голосов. Заявки на участие в ДЭГ подали 174 979 человек. Проголосовали — 153 984. Один электронный бюллетень признали недействительным. Ранее URA.RU сообщало, что явка на выборах губернатора региона бьет рекорды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...