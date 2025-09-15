Россияне и американцы по-разному оценили порно и смену пола

Россияне и американцы по-разному относятся к вопросам смены пола и просмотру порнографических материалов. Позиции граждан двух стран кардинально различаются. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Среди американцев порнографию считают морально приемлемой 35%, среди россиян — 18%. Смену пола — 40% жителей США и 10% — граждан России», — говорится в исследовании ВЦИОМ, на которое ссылается РБК.
Согласно опросу, только 12% россиян считают гомосексуальные отношения морально приемлемыми, тогда как в США этот показатель достигает 64%. В исследовании подчеркивается, что в России с ноября 2023 года «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено, а также введен запрет на ЛГБТ-пропаганду.
Согласно результатам опроса, применение контрацептивов считается приемлемым у подавляющего большинства граждан обеих стран: такого мнения придерживаются 90% опрошенных в США и 82% — в России. Отношение к интимным отношениям между мужчиной и женщиной вне брака оказалось практически идентичным: 68% американцев и 69% россиян выразили поддержку данной практике. В вопросе рождения детей вне брачного союза россияне продемонстрировали большую толерантность — этот вариант допустимым считают 71% участников опроса из России, тогда как среди американцев аналогичное мнение высказали 67%.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что почти половина россиян (49%) довольны своим материальным положением, а доля удовлетворенных выросла по сравнению с 2006 годом на 31 процентный пункт. При этом, по данным опросов, отношение россиян к вопросам морали и самоидентификации также формируется на фоне изменений в структуре общества и восприятии национальной идентичности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.