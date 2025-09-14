«Новые люди» установили рекорд на выборах в Пермском крае

Избирательная комиссия опубликовала результаты муниципальных выборов в регион. Первое место по количеству избранных депутатов традиционно заняла «Единая Россия», а на втором неожиданно оказались «Новые люди».
«Из 140 распределенных мандатов „Единая Россия“ — 117, „Новые люди“ — шесть», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. По данным URA.RU, свои депутаты у НЛ появились в Сиве, Елово, Карагае, Частых, Лысьве. У ЛДПР — пять мест, у КПРФ, эсеров и самовыдвиженцев — по четыре.
Для «Новых людей» — это уникальное достижение. До этого партия побеждала на выборах лишь два раза: в 2021-м году — один мандат Пермской гордумы, в 2023 и в 2024 году по одному мандату в Чайковском и Ильинском соответственно.
Как отметил источник URA.RU, комментируя результат партии, «она реально вела кампанию в муниципалитетах». Причем партия едва не получила семь мандатов: замглавврача в Березниках Дмитрию Загораку для победы якобы не хватило одного голоса. В единый день голосования в Пермском крае прошли выборы дум восьми муниципалитетов, а также в трех территориях были довыборы.
