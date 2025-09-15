Бывший депутат Государственной Думы, лидер челябинского отделения ЛДПР Виталий Пашин уступает на выборах в ЗСО топ-менеджеру ООО «Центр коммунального сервиса» Аркадию Агапову. Таковы предварительные итоги выборов по избирательному округу № 24.
«Лидером с 13 464 голосами идет представитель „Справедливой России“ Аркадий Агапов. Виталий Пашин с 13 297 голосами — на втором месте», — сообщили URA.RU в облизбиркоме. Остальные три кандидата имеют значительное отставание от лидеров.
Агапову 51 год. Он живет в Магнитогорске и является директором производственного департамента Магнитогорского кластера в ООО «Центр коммунального сервиса». Компания занимается вывозом, складированием и переработкой твердых коммунальных отходов в южной части региона.
Пашину 44 года. Он является лидером регионального отделения ЛДПР. Помимо одномандатного округа, он баллотируется в областное заксобрание по списку партии. С 2016 по 2021 году был депутатом Госдумы. В 2014 и 2024 годах был кандидатом в губернаторы региона.
В избирательном округе № 24, в который входят Верхнеуральский, Пластовский и Нагайбакский муниципальные округа, не участвовал кандидат от «Единой России». Выдвинутый ЕР Сергей Евтеев снялся с выборов после национализации активов холдинга «Южуралзолото», представителем которого он являлся.
В ходе выборов 12 — 14 сентября жители региона избрали 60 депутатов ЗСО. Из них 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Окончательные итоги выборов облизбирком подведет в ближайшее время.
