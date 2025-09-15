Школьный стадион проваливается на подземный паркинг в Орске

В результате обвала никто не пострадал, сообщили в прокуратуре
На стадионе одной из школ Орска грунт провалился в подземный паркинг. Проводится проверка. Об этом сообщили в прокуратуре.
«Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по данному факту», — указано в сообщении. Его приводят РИА Новости. Отмечается, что пострадавших в результате обвала нет.
В материале местных изданий указано, что грунт обвалился на территории 38-й школы. Обрушение произошло на подземный паркинг.
