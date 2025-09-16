Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, использовали мобилизованных солдат ВСУ в качестве живого щита при штурме населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщает разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» с позывным «Окр».
«Они работают сами по себе, иногда они используют ВСУшников как приманку: посадят в лесополосе двух человек, мы этот „опорник“ берем, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором», — рассказал «Окр». Он отметил, что наемники были из Польши.
Разведчик отметил, что группы иностранных бойцов в основном действуют автономно и прибегают к тактике ночных высадок, активно используя тепловизоры для поиска российских позиций. Противник выдвигает вперед мобилизованных украинских военных, а затем сам подключается к атаке, рассчитывая застать подразделения ВС РФ врасплох.
