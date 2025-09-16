Операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поразили дронами газораспределительную станцию на сумском направлении. Она обеспечивала потребности тыловых подразделений ВСУ, сообщает Минобороны России.
«Вблизи населенного пункта Надьярное на сумском направлении была поражена газораспределительная станция ВСУ. Она обеспечивала прием, слив и хранение газа для боевых и тыловых подразделений ВСУ», — отметили в Минобороны.
Для атаки использовались FPV-дроны самолетного типа. Им не помешали системы радиоэлектронной борьбы противника.
