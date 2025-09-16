Apple выпустила iOS 26 и macOS 26: что изменилось и стоит ли обновляться

Apple официально представила новые версии операционных систем — iOS 26 для iPhone и macOS 26 для компьютеров Mac. Ключевые обновления включают в себя новый дизайн Liquid Glass («Жидкое стекло»), расширенные функции персонализации, а также появление нативного переводчика и усовершенствованного искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Пользователи с 15 сентября могут установить iOS 26 на смартфоны, начиная с iPhone 11 и iPhone SE второго поколения, а macOS 26 будет доступна для ряда моделей Mac, выпущенных с 2019 года. О том, какие обновления появились для владельцев техники Apple и стоит ли обновляться на новую систему — в материале URA.RU.
Основные изменения iOS 26 для телефонов
Компания Apple представила редизайн всех своих операционных систем. Он получил название Liquid Glass («Жидкое стекло»). Как заявил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги, слова которого приводят Hi-Tech Mail, подобный редизайн случается «раз в десять лет». Новые возможности позволяют пользователям сделать свои устройства максимально индивидуальными. Дополнительно в системе реализованы новые алгоритмы фильтрации спам-звонков и адаптивный режим питания, который продлевает автономную работу устройств. Также в iOS появился встроенный переводчик, интегрированный в приложения Messages, FaceTime и Phone.
Изменения операционной системы в компьютерах и ноутбуках
MacOS 26 также получила дизайн Liquid Glass, расширенные опции настройки интерфейса, а поисковая система Spotlight теперь поддерживает быстрые действия и интеграцию с Apple Intelligence. В систему добавлены новые функции автоматизации задач и улучшенный голосовой помощник Siri. Графические возможности повысились благодаря движку Metal 4 с поддержкой Frame Interpolation и Denoising. Кроме того, представлено приложение Apple Games с таблицами лидеров и новыми игровыми настройками. Помимо этого виджеты Live Activities позволяют отслеживать данные приложений в режиме реального времени непосредственно с рабочего стола или экрана блокировки.
Новая система может снизить заряд аккумулятора
Компания Apple предупреждает пользователей о возможном снижении времени автономной работы и производительности устройств после установки крупных обновлений. После обновления операционной системы смартфонов и компьютеров временное снижение автономности связано с фоновыми процессами настройки. В компании объясняют, что это нормально, поскольку вашему устройству требуется время для завершения процесса настройки в фоновом режиме, включая индексацию данных и файлов для поиска, загрузку новых ресурсов и обновление приложений.
Новые функции могут потребовать от устройства дополнительных ресурсов, из-за чего в зависимости от особенностей использования некоторые пользователи могут столкнуться с небольшим снижением производительности. Apple подчеркнула, что постоянно работает над оптимизацией программного обеспечения для увеличения времени работы устройств без подзарядки.
На каких устройствах выходит обновление
Новая версия iOS стала доступна владельцам устройств, начиная с iPhone SE (2020), а также всех линеек iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. В список гаджетов вошли:
- iPhone SE второго поколения и новее. Это устройства, которые выходили в 2020 году и позднее.
- iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
- iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max.
- iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.
- iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.
- iPhone Air.
Пользователи жалуются, что гаджеты быстрее нагреваются
Apple не фиксировала массовых проблем с аккумуляторами iPhone после выхода обновления iOS 26. Однако пользователи сообщают, что новая версия операционной системы якобы приводит к ускоренному износу батарей.
Пользователи iPhone высказывают разные мнения по поводу работы батареи после обновления. Некоторые отмечают, что после установки iOS 26 смартфон стал разряжаться быстрее и сильнее нагреваться, другие сообщают об отсутствии изменений. В обсуждениях часть владельцев устройств называет самой стабильной версией операционной системы iOS 18 и призывает не торопиться с обновлением.
Wylsacom советует обновляться до iOS 26
Известный российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) рекомендовал пользователям своих социальных сетей установить обновление iOS 26 на устройства Apple. Он объяснил, что обновление может сопровождаться временными неудобствами, но в целом положительно оценил опыт использования. При этом Петухов отметил, что не все новые возможности работают для российских пользователей, потому что половина ключевых классных функций в России не работает.
