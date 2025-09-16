Вора в законе Васю Бандита отправили под домашний арест

Василий возглавлял преступные группировки
Вора в законе Васю Бандита (настоящее имя — Игорь Кокунов) отправили под домашний арест из-за здоровья. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

«Игорь Кокунов чувствует себя плохо, передвигается на инвалидной коляске, но с удовольствием рассказывает о своих домашних питомцах, с которыми наконец встретится», — указано в telegram-канале «112». Причиной стал диагностированный сахарный диабет второго типа и прошедший в июле пятый инсульт вора.

В 80-х годах Вася Бандит организовал преступную группировку. Они занимались грабежом фарцовщиков и цеховиков. В возрасте 25 лет у него было три судимости и шесть отсиженных лет. После еще одного осуждения на десять лет за вымогательство он сбежал из Кировской колонии.

После этого вора неоднократно сажали за различные преступления, в частности, за руководство преступными группировками. В последний раз в 2022 году Кокунов скрутил электронный браслет и сбежал за границу. Позже его задержали во время пересечения границы с Черногорией и Албанией. Об этом сообщал журнал Life.

