Вора в законе Васю Бандита отправили под домашний арест

Вора в законе Васю Бандита (настоящее имя — Игорь Кокунов) отправили под домашний арест из-за здоровья. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Игорь Кокунов чувствует себя плохо, передвигается на инвалидной коляске, но с удовольствием рассказывает о своих домашних питомцах, с которыми наконец встретится», — указано в telegram-канале «112». Причиной стал диагностированный сахарный диабет второго типа и прошедший в июле пятый инсульт вора.
В 80-х годах Вася Бандит организовал преступную группировку. Они занимались грабежом фарцовщиков и цеховиков. В возрасте 25 лет у него было три судимости и шесть отсиженных лет. После еще одного осуждения на десять лет за вымогательство он сбежал из Кировской колонии.
После этого вора неоднократно сажали за различные преступления, в частности, за руководство преступными группировками. В последний раз в 2022 году Кокунов скрутил электронный браслет и сбежал за границу. Позже его задержали во время пересечения границы с Черногорией и Албанией. Об этом сообщал журнал Life.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.