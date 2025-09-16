Медведев: 830 участников СВО победили на выборах в 2025 году

Медведев сообщил о более чем 800 участниках СВО, победивших на выборах
На выборах в 2025 году победили 830 участников спецоперации, выдвинутых партией «Единая Россия». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
За первую половину нынешнего года более 800 участников СВО одержали победу на выборах. В 2026 году ожидаются количество участников будет еще больше. Это, по словам Дмитрия Медведева, окажет весомое влияние на электоральный процесс. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с фракцией ЕР в Госдуме, его слова передает РИА Новости.
