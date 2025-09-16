Ямальский разведчик получил медаль «За отвагу»
Старший разведчик из ямальского села Нори Виктор Няданга был награжден медалью «За отвагу» за проявленное мужество в ходе боевой операции. Об этом сообщает паблик во ВКонтакте «Мой Салехард».
«Осенью 2024 года во время боевой задачи по освобождению населённого пункта Лысовка Виктор получил тяжёлое ранение, но не отступил. За проявленные мужество и отвагу он был удостоен медали „За отвагу“. Сегодня Виктор остаётся в строю, продолжая служить и выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении паблика.
Виктор Няданги
