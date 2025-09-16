Ямальский разведчик получил медаль «За отвагу» за бой, в котором был тяжело ранен. Фото

Старшего разведчика из ЯНАО наградили медалью «За отвагу»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальский разведчик получил медаль «За отвагу»
Ямальский разведчик получил медаль «За отвагу» Фото:

Старший разведчик из ямальского села Нори Виктор Няданга был награжден медалью «За отвагу» за проявленное мужество в ходе боевой операции. Об этом сообщает паблик во ВКонтакте «Мой Салехард». 

«Осенью 2024 года во время боевой задачи по освобождению населённого пункта Лысовка Виктор получил тяжёлое ранение, но не отступил. За проявленные мужество и отвагу он был удостоен медали „За отвагу“. Сегодня Виктор остаётся в строю, продолжая служить и выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении паблика. 

Виктор Няданги
Виктор Няданги
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старший разведчик из ямальского села Нори Виктор Няданга был награжден медалью «За отвагу» за проявленное мужество в ходе боевой операции. Об этом сообщает паблик во ВКонтакте «Мой Салехард».  «Осенью 2024 года во время боевой задачи по освобождению населённого пункта Лысовка Виктор получил тяжёлое ранение, но не отступил. За проявленные мужество и отвагу он был удостоен медали „За отвагу“. Сегодня Виктор остаётся в строю, продолжая служить и выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении паблика. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...