Россияне смогут подключиться к электросетям через «Госуслуги»

В РФ со следующего года можно будет подать заявление на подключение к электросетям любых энергетических компаний через личный кабинет на портале «Госуслуги». Эти сведения содержатся в правительственном документе.
«Возможность подать заявление на подключение к электросетям через „Госуслуги“ появилась в 2022 году, но опция распространялась только на крупные энергокомпании. С начала 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации», — со ссылкой на отчет кабмина передает РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения сроков записи к врачу через портал государственных услуг, передает «Национальная служба новостей». «Госуслуги» вошли в число сервисов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета в регионах России, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.