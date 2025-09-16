16 сентября 2025

Силовики задержали челябинца, призывавшего к террору. Видео

Мужчина был задержан, ему предъявили обвинения
Мужчина был задержан, ему предъявили обвинения

Сотрудники челябинских управлений ФСБ и МВД при содействии Росгвардии задержали местного жителя, призывавшего в соцсетях к террору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ведомств.

«Лицо задержано, ему предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что мужчина был задержан в результате тщательной разработки. К террору он призывал несколько лет назад, но уйти от ответственности ему не удалось.

«Полицейские установили, что в апреле и мае 2023 года подозреваемый в открытом доступе в одном из сообществ в социальной сети оставлял комментарии деструктивного характера. Он публиковал высказывания, оправдывающее террористическую деятельность и побуждающее других лиц к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — сообщили в пресс-службе областного главка.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Ему грозит реальный срок в колонии.

