Экс-президент Молдавии предрек протесты в стране из-за нищеты

После парламентских выборов в Молдавии 29 сентября в стране могут начаться массовые протесты из-за нищеты, безработицы и отсутствия перспектив, вызванных политикой властей. Об этом сообщил экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.
«Что касается протестных акций, они возможны, и будут… Я согласен, что могут быть серьезные последствия, более масштабные, чем Додон говорит, потому что людям больше терпеть некуда», — заявил Воронин в интервью РИА Новости. Он отметил, что подобная нищета, бедность, отсутствие перспектив, хроническая безработица и невозможность развития как страны, так и отдельных регионов и семей способны привести людей не только к участию в демонстрациях. По его словам, граждане могут выйти на такие формы протеста, которые невозможно предугадать ни ему самому, ни Додону
Экс-президент выразил обеспокоенность, что протесты могут стать стихийными, если не будут организованы партиями. Он подчеркнул, что социальное напряжение достигло критической точки из-за отсутствия перспектив для развития страны и семей.
Выборы в законодательный орган республики намечены на 28 сентября. Еще один лидер патриотического блока — экс-президент и лидер Соцпартии Игорь Додон ранее призвал соотечественников выходить на улицы 29 сентября, чтобы отстоять свои голоса.
В последние годы молдавские власти значительно ужесточили меры в отношении оппозиционных сил. В отношении ряда политиков возбуждаются уголовные дела, а некоторые из них задерживаются в аэропорту по причине визитов в Россию. Наиболее резонансным стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которой был вынесен приговор к семи годам лишения свободы.
С целью ограничения участия оппозиционных кандидатов в избирательных кампаниях правящая партия «Действие и солидарность» предпринимает попытки расширить полномочия спецслужб, ссылаясь на необходимость борьбы с так называемой избирательной коррупцией. Помимо этого, власти Кишинева намерены ввести запрет на проведение протестных акций за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов.
